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Опубликовано 13 января, 03:55

ВСУ разместились в школе в Гуляйполе, пока их не выбили российские военные

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

В Гуляйполе Вооружённые силы Украины (ВСУ) организовали пункт управления дронами в школе, но были выбиты российскими бойцами. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на стрелка «Востока» Мансура.

«Освобождали Гуляйполе, штурмовали опорные пункты. В школе там противник засел — тоже штурмовали. У них там был пункт управления БПЛА, дроны, отстреливались», — заявил он.

По его словам, школа использовалась украинскими силами для координации дронов и размещения боеприпасов и провианта. В ходе операции российские военнослужащие штурмовали здание.

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Ранее подразделения группировки войск «Днепр» в ходе активных боевых действий установили контроль над населённым пунктом Белогорье в Запорожской области. В Минобороны подчеркнули, что населённый пункт был освобождён в результате решительных и скоординированных действий российских подразделений. Операция позволила улучшить тактическое положение группировки на данном участке линии соприкосновения.

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Тимур Хингеев
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