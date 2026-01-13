В Гуляйполе Вооружённые силы Украины (ВСУ) организовали пункт управления дронами в школе, но были выбиты российскими бойцами. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на стрелка «Востока» Мансура.

«Освобождали Гуляйполе, штурмовали опорные пункты. В школе там противник засел — тоже штурмовали. У них там был пункт управления БПЛА, дроны, отстреливались», — заявил он.

По его словам, школа использовалась украинскими силами для координации дронов и размещения боеприпасов и провианта. В ходе операции российские военнослужащие штурмовали здание.

Ранее подразделения группировки войск «Днепр» в ходе активных боевых действий установили контроль над населённым пунктом Белогорье в Запорожской области. В Минобороны подчеркнули, что населённый пункт был освобождён в результате решительных и скоординированных действий российских подразделений. Операция позволила улучшить тактическое положение группировки на данном участке линии соприкосновения.