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Опубликовано 11 января, 09:36

Российские войска продвинулись в Запорожье и взяли Белогорье

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Подразделения группировки войск «Днепр» в ходе активных боевых действий установили контроль над населённым пунктом Белогорье в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве подчеркнули, что населённый пункт был освобождён в результате решительных и скоординированных действий российских подразделений. Операция позволила улучшить тактическое положение группировки на данном участке линии соприкосновения.

Армия РФ освободила Зелёное в Запорожской области
Армия РФ освободила Зелёное в Запорожской области

Ранее была завершена операция по освобождению Гуляйполя российскими войсками группировки «Восток» в конце декабря. Как отметил президент России Владимир Путин, взятие этого населённого пункта создаёт благоприятные условия для дальнейшего наступления в Запорожской области.

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Андрей Бражников
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