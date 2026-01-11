Подразделения группировки войск «Днепр» в ходе активных боевых действий установили контроль над населённым пунктом Белогорье в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве подчеркнули, что населённый пункт был освобождён в результате решительных и скоординированных действий российских подразделений. Операция позволила улучшить тактическое положение группировки на данном участке линии соприкосновения.

Ранее была завершена операция по освобождению Гуляйполя российскими войсками группировки «Восток» в конце декабря. Как отметил президент России Владимир Путин, взятие этого населённого пункта создаёт благоприятные условия для дальнейшего наступления в Запорожской области.