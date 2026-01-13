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Опубликовано 13 января, 04:43

В подполье Херсона рассказали, кто обрадовался удару «Орешником» по Львову

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

По данным антифашистского подполья Херсона, удар гиперзвуковым комплексом «Орешник» по цели на западе Украины (под Львовом) был одобрительно встречен в Херсоне, Запорожье, Одессе и Николаеве. Об этом пишет РИА «Новости».

«Все привыкли, что война идёт далеко и в первую очередь на юго-востоке, но вот практически впервые столь сильный удар пришелся по негласной столице западной Украины, то есть по максимально националистической Украине. Многие мирные в Одессе, Запорожье, Херсоне и Николаеве теперь говорят, что мол наконец-то русские вмазали по историческим виновникам всего происходящего, по нацистской Галиции, которая десятилетиями насаждала весь этот Бандеровский нарратив на юго-востоке», — отметил собеседник агентства.

Новости СВО. ВС РФ освободили Новобойковское, «Орешник» снёс завод ВСУ во Львове, Зеленский продлевает свои полномочия, 13 января
Новости СВО. ВС РФ освободили Новобойковское, «Орешник» снёс завод ВСУ во Львове, Зеленский продлевает свои полномочия, 13 января

Напомним, 9 января российские силы нанесли удар с использованием подвижного грунтового ракетного комплекса «Орешник» по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу. Этот удар привел к выводу предприятия из строя. На заводе проводились работы по ремонту и техническому обслуживанию авиационной техники Вооружённых сил Украины, включая истребители F-16, поставленные западными партнёрами, а также МиГ-29. Кроме того, на этом предприятии осуществлялось производство ударных беспилотных летательных аппаратов средней и большой дальности, которые применялись для атак на гражданские объекты на территории России.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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