Военный эксперт назвал сроки завершения украинского конфликта

Конфликт на Украине вполне может завершиться в 2026 году. Об этом сообщил «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя заявление бывшего украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что завершить войну в следующем году не удастся.

По словам Дандыкина, ключевым фактором остаётся ситуация на фронте и действия российских войск. Он подчеркнул, что у России есть собственные предложения по мирному урегулированию, и если они будут рассмотрены с учётом текущей обстановки, то прогноз Кулебы может не сбыться.

Эксперт также отметил, что вариант временного перемирия, который позволил бы Киеву восстановить силы, маловероятен. В то же время он допускает достижение полноценного мира в 2026 году, но только на российских условиях, высказав в связи с этим «сдержанно позитивные ожидания».

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что на Украине стоит организовать общенациональный референдум, чтобы сделать легитимным возможное мирное соглашение с Россией. По его словам, без этого в стране произойдёт глубочайший политический раскол.