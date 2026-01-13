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Регион
Опубликовано 13 января, 09:25

В Госдуме предупредили, что заявления США об «Орешнике» в ООН подливают масла в огонь

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Заместитель постпреда США при ООН Тэмми Брюс обвинила Россию в якобы эскалации конфликта из-за удара ракетой «Орешник», что, по мнению российской стороны, лишь усугубляет кризис. Об этом в комментарии «Газете.ru» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

По её словам, подобные заявления на международной площадке могут «подлить масла в огонь» украинского конфликта и разрушить тонкие настройки ведущихся переговоров. Журова подчеркнула, что на высоком политическом уровне необходимо осознавать последствия любых резких слов.

«Любое такое вот слово может разрушить какие-то тонкие настройки, тем более переговоры всё-таки ведутся», — заявила депутат.

Она также добавила, что высказывание американского дипломата, по её мнению, лишь вносит ненужную суету в сложный процесс поиска мирного урегулирования.

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Ранее Life.ru рассказывал, что заместитель постпреда США при ООН обвинила Россию в эскалации конфликта с Украиной после удара из ракетного комплекса «Орешник». Особенно её поразило, что ракета, способная нести ядерный заряд, была нацелена на район близ границ Польши и НАТО.

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Владимир Озеров
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