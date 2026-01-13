Двоюродный племянник Солженицына служит радиоэлектронщиком в зоне спецоперации

Двоюродный племянник писателя Александра Солженицына, Сергей, служит радиоэлектронщиком в добровольческом отряде «БАРС-37» в зоне СВО. Об этом сообщает RT.

Племянник Солженицына. Видео © Telegram / RT

Сергей Солженицын получил позывной Самуэль. Он занимается обслуживанием и испытанием радиоэлектронных систем. До участия в спецоперации Сергей работал в «Ростехе» и был участником парада на Красной площади.

Военнослужащий поделился, что из-за своей известной фамилии в прошлом его не брали в комсомол, а для поступления в Суворовское училище пришлось пойти на хитрость. Он также упомянул, что его деду, чтобы избежать преследований, пришлось изменить две буквы в фамилии.

Боец добавил, что его дядя был человеком, который постоянно работал, поскольку боялся, что при жизни ему не хватит времени, чтобы всё успеть.

Ранее боец СВО с позывным Стойджер рассказал, как ему дважды спас жизнь подаренный сыном талисман. Это происходило в самые критические моменты, когда надежды уже не было. К примеру, в районе Часова Яра украинский БПЛА сбросил боеприпас, раздробивший ему ногу.