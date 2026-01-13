Великобритания и Франция отчаянно пытаются вовлечь США в украинский конфликт, запрашивая у Вашингтона гарантии безопасности для своих войск. Такое мнение в статье для издания Strategic Culture высказал британский политолог Финиан Каннингем.

По его словам, разговоры Лондона и Парижа о создании «коалиции желающих» являются блефом, выходящим за рамки их реальных военных возможностей. Именно поэтому европейские союзники настойчиво добиваются от администрации Дональда Трампа официальных обещаний защиты.

«Лондон и Париж блефуют. Они знают, что их разговоры о «коалиции желающих» — пустая болтовня», — заявил Каннингем.

Эксперт подчеркнул, что европейские страны отчаянно нуждаются в эскалации конфликта и не смогут пережить собственного поражения на Украине, что и толкает их к попыткам заручиться американскими гарантиями.

Ранее сообщалось, что участники «коалиции желающих» одобрили декларацию, касающуюся гарантий безопасности для Украины. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, в документе отсутствуют конкретные обязательства со стороны отдельных государств. Он пояснил, что декларация представляет собой общее европейско-американское заявление о намерении предоставить Украине гарантии безопасности. Окончательная позиция, определяющая участие США, будет готова к концу января.