Володин передал депутатам пожелания эффективной работы от Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал депутатам пожелания президента России Владимира Путина с связи с началом весенней сессии. Володин обратился к парламентариям в ходе выступления на пленарном засаедании.

«Прежде чем начнем разговор о планах и задачах на ближайшую перспективу, хочу передать вам самое доброе пожелание эффективной работы от нашего президента Владимира Владимировича Путина. Мы вчера разговаривали с ним», — сказал Володин.

Ранее Вячеслав Володин анонсировал новые меры контроля за мигрантами. В частности, ожидается ужесточение надзора в сфере здравоохранения, что поможет оперативно депортировать носителей опасных заболеваний.