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Опубликовано 13 января, 12:55

Володин передал депутатам пожелания эффективной работы от Путина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал депутатам пожелания президента России Владимира Путина с связи с началом весенней сессии. Володин обратился к парламентариям в ходе выступления на пленарном засаедании.

«Прежде чем начнем разговор о планах и задачах на ближайшую перспективу, хочу передать вам самое доброе пожелание эффективной работы от нашего президента Владимира Владимировича Путина. Мы вчера разговаривали с ним», — сказал Володин.

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Ранее Вячеслав Володин анонсировал новые меры контроля за мигрантами. В частности, ожидается ужесточение надзора в сфере здравоохранения, что поможет оперативно депортировать носителей опасных заболеваний.

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Матвей Константинов
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