Минобороны показало видео запуска «Солнцепёка», выжигающего позиции ВСУ

Минобороны России опубликовало видео мощного запуска тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепек». Кадры демонстрируют шесть последовательных залпов реактивных снарядов.

Запуск тяжёлой огнемётной системы «Солнцепек». Видео © Минобороны РФ

Сообщается, что с помощью залпа был уничтожен пункт управления беспилотниками Вооружённых сил Украины в Запорожской области. На видео видны пуски, а также последующие кадры поражения позиций противника.

Комплекс ТОС-1А предназначен для огневой поддержки пехоты и танков, поражения живой силы противника и его укреплённых позиций. Принцип его действия заключается в том, что снаряд взрывается, распыляя в атмосфере горючую смесь, после чего происходит её детонация. Такой термический эффект делает укрытие от залпа практически невозможным даже в окопах и блиндажах.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие из группировки «Север» успешно уничтожили украинские укрепления и базы беспилотников в Харьковской области. Для этого были применены тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк». Удар был массированным и поразил все намеченные цели, а данные объективного контроля подтвердили уничтожение живой силы противника и позиций операторов БПЛА термобарическими боеприпасами.