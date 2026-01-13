Зеленский насчитал около 300 БПЛА и 25 ракет при ночном ударе ВС России

В ночь на 13 января российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Владимир Зеленский в Telegram сообщил о почти 300 дронах, 18 баллистических и семи крылатых ракетах. По его словам, основной целью ударов была украинская энергетика: генерация и подстанции.

«Почти 300 ударных дронов, большинство из которых «Шахеды», 18 баллистических и семь крылатых ракет россияне выпустили по Украине этой ночью», — говорится в публикации.

Он уточнил, что удары пришлись на Днепропетровскую, Житомирскую, Запорожскую, Киевскую, Одесскую, Сумскую и Харьковскую области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 января по территории Украины был нанесён ракетный удар с применением оперативно-тактических комплексов «Искандер-М». Как отмечает украинский мониторинговый ресурс Monitorwar, количество запущенных ракет стало рекордным.