На Украине сообщили о повреждении ТЭС после удара Армии России

Холдинг ДТЭК сообщил о серьёзном повреждении оборудования на одной из своих теплоэлектростанций. Конкретные детали — какая ТЭС и где — не раскрываются. Ситуация в энергетике Украины критическая: от былых 56 ГВт мощность упала до возможных 13,13 ГВт. Этого может не хватить зимой.

Как заявлял глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко, отключения света могут продолжиться всю зиму. В большинстве регионов они уже стали ежедневной реальностью, а новые аварии, о которых сообщают власти, только усугубляют положение.

Ранее ситуацию на Украине признали самой тяжёлой за текущий зимний период из-за ударов по энергообъектам. Серьёзные проблемы при передаче электроэнергии наблюдаются в Днепропетровске и области, а также в Киеве и области.