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Регион
Опубликовано 13 января, 07:20

На Украине сообщили о повреждении ТЭС после удара Армии России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Egoreichenkov Evge

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Egoreichenkov Evge

Холдинг ДТЭК сообщил о серьёзном повреждении оборудования на одной из своих теплоэлектростанций. Конкретные детали — какая ТЭС и где — не раскрываются. Ситуация в энергетике Украины критическая: от былых 56 ГВт мощность упала до возможных 13,13 ГВт. Этого может не хватить зимой.

Как заявлял глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко, отключения света могут продолжиться всю зиму. В большинстве регионов они уже стали ежедневной реальностью, а новые аварии, о которых сообщают власти, только усугубляют положение.

Повреждение важного энергообъекта обесточило район в Черниговской области
Повреждение важного энергообъекта обесточило район в Черниговской области

Ранее ситуацию на Украине признали самой тяжёлой за текущий зимний период из-за ударов по энергообъектам. Серьёзные проблемы при передаче электроэнергии наблюдаются в Днепропетровске и области, а также в Киеве и области.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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