Повреждение важного энергообъекта обесточило район в Черниговской области

В Черниговской области Украины повреждён важный энергетический объект, сообщили в «Черниговоблэнерго». Обесточен ряд населённых пунктов Новгород-Северского района.

«Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Ранее стало известно о взрыве в Киеве. В украинской столице была объявлена воздушная тревога. По словам военкора, в социальных сетях киевляне заметили, что часть взрывов прогремела уже после первоначального поражения цели. По всей видимости, прилёт пришёлся по складу БК.