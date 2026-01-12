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Опубликовано 12 января, 09:24

Повреждение важного энергообъекта обесточило район в Черниговской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valery Zotev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valery Zotev

В Черниговской области Украины повреждён важный энергетический объект, сообщили в «Черниговоблэнерго». Обесточен ряд населённых пунктов Новгород-Северского района.

«Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

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Ранее стало известно о взрыве в Киеве. В украинской столице была объявлена воздушная тревога. По словам военкора, в социальных сетях киевляне заметили, что часть взрывов прогремела уже после первоначального поражения цели. По всей видимости, прилёт пришёлся по складу БК.

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Матвей Константинов
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