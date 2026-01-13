Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что предыдущее правительство страны выделило сотни миллионов евро на закупку артиллерийских снарядов для ВСУ. Он уточнил, что из чешского бюджета было тайно направлено 17,1 миллиарда крон (700 млн евро) на вооружение, и эти расходы держались в строжайшем секрете.

«Чешский бюджет тайно вложил 17,1 миллиарда крон в вооружение, всё это было скрыто, всё было сверхсекретно», — приводит слова Бабиша Ceske Noviny.

Агентство сообщило, что через чешские компании было переведено свыше 11 миллиардов евро (эквивалент 274 миллиардов крон) для закупки артиллерийских снарядов для Украины. Бабиш заявил, что предыдущее правительство под руководством Петра Фиалы не раскрывало подробностей данной инициативы. В ответ на это, бывший премьер-министр выразил негодование по поводу обнародования информации, назвав это угрозой нацбезопасности.

Ранее Андрей Бабиш заявил, что чешское правительство не намерено выступать гарантом по займам для Украины, даже несмотря на согласованную политику поддержки в рамках Европейского союза. По его словам, Украина никогда не сможет вернуть эти деньги.