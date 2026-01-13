В Госдуме предложили увязать ставку по семейной ипотеке с количеством детей

В Госдуме обсуждают иной подход к процентной ставке по программе семейной ипотеки. По словам депутата Анатолия Аксакова, предлагается сделать её дифференцированной и связать с количеством детей: за первого ребёнка — 10%, за двух — 6%, а за третьего — 4%. В настоящее время ставка составляет 6% независимо от числа детей.

«Предлагается увязать процентные ставки с количеством рождаемых детей в семье, но, если родился первый ребёнок, будет 10%, такая цифра обсуждается», — сказал глава Комитета по финансовому рынку в эфире телеканала «Россия-24».

Также депутат сообщил о возможных дополнительных стимулах для семей. Так, рассматривается возможность предоставления кредитных каникул сроком до полутора лет для семей с большим количеством детей и определённых льгот при кредитовании или получении финансовых услуг.

Ранее россиянам рассказали, как правильно выбрать тип платежа по ипотеке. По словам эксперта, дифференцированный платёж хоть и выглядит самым выгодным, но на деле это не так.