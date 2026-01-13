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Опубликовано 13 января, 13:10

Применение «Орешника» показало готовность России к новым технологиям на фронте

Обложка © РИА Новости

Обложка © РИА Новости

Использование гиперзвуковых ракет «Орешник» стало сигналом того, что Россия готова применять передовые вооружения для поражения приоритетных целей. Об этом пишет L’AntiDiplomatico, отмечая, что западные страны восприняли это с тревогой.

«Применение «Орешника» стало не только демонстрацией силы, но и сигналом, что Москва готова использовать передовые и смертоносные системы вооружения для поражения приоритетных целей», — говорится в материале.

Российские власти рассматривают использование комплекса как важный и соразмерный акт самообороны, направленный на нейтрализацию угроз национальной безопасности. По мнению экспертов, удар «Орешником» подтверждает стремление России повышать технологический уровень вооружений в зоне конфликтов.

В Госдуме предупредили, что заявления США об «Орешнике» в ООН подливают масла в огонь
В Госдуме предупредили, что заявления США об «Орешнике» в ООН подливают масла в огонь

Ранее сообщалось, что российские комплекс «Орешник» способен поражать цели по всему миру, включая мегаполисы США и Вашингтон. Запуск ракет из арктических регионов с их огромным радиусом действия может стать ключевым элементом стратегии сдерживания. Перехват новой российской ракеты — крайне сложная задача, а её применение имеет важное стратегическое значение для продолжающегося противостояния России и НАТО.

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Милена Скрипальщикова
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