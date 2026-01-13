На видео попал момент столкновения двух украинских дронов «Баба-Яга»

Два украинских беспилотника типа «Баба-Яга» столкнулись друг с другом. Уникальный момент попал на видео. Кадры опубликовал блогер и дроновод Егором Гузенко (позывной Тринадцатый) в своём Telegram-канале.

Столкновение двух дронов «Баба-Яга». Видео © Telegram / Тринадцатый

По его словам, российский оператор, готовившийся к перехвату одной из целей, стал свидетелем того, как украинские дроны столкнулись друг с другом в воздухе и упали с последующим взрывом, совершив тем самым «самоликвидацию».

«Наш дроновод-перехватчик сильно удивился, когда две «Бабы-Яги» у него на глазах самоликвидировались», — написал Гузенко.

На записи видно, как российский дроновод прицеливается по одному из аппаратов, однако в этот момент появляется второй украинский дрон, после чего происходит столкновение и падение обоих.

«Баба-яга» — это модифицированный сельскохозяйственный дрон, способный нести 20-50 кг груза, который с 2022 года используется для доставки боеприпасов и оснащён Starlink.