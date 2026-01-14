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Опубликовано 13 января, 22:38

Более 120 украинских боевиков пропали за два месяца после вступления в «Азов»*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Более 120 украинских военнослужащих пропали после присоединения к 3-му армейскому корпусу Вооружённых сил Украины (ВСУ) «Азов»*. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА «Новости».

«В 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ за два месяца пропало без вести 124 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Данные подтверждают украинские поисковые группы. Бригада недавно вошла в состав «Азова»*, её командиром стал майор Владимир Фокин, приближённый к основателю нацбата Андрею Билецкому. Источник отметил, что ответственность за исчезновение бойцов переложена на командиров подразделений.

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Ранее сообщалось, что внутри подразделений ВСУ фиксировались случаи похищений солдат. Российские источники сообщают, что бойцы 225-го отдельного штурмового полка похищали военнослужащих из смежных частей, используя их для выявления огневых точек и в качестве приманки. Эти действия вызвали критику блогеров и комментаторов, однако главарь киевского режима Владимир Зеленский в обращении отметил эффективность работы полка и похвалил подразделение за активность.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

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Антон Голыбин
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