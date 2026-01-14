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Опубликовано 14 января, 10:25

Депутат из Салехарда попал под обстрел в зоне СВО и случайно снял момент на видео

Иван Новицкий. Обложка © VK / Иван Новицкий

Иван Новицкий. Обложка © VK / Иван Новицкий

Депутат городской думы Салехарда Иван Новицкий оказался под обстрелом ВСУ в зоне СВО. Момент попал на видео, которой парламентарий выложил в телеграм-канале.

Момент прилёта рядом с депутатом. Видео © Telegram / Иван Новицкий Народный Фронт

В момент удара Новицкий находился в укреплении и передавал БПЛА Mavic одному из бойцов ВС РФ. В этот момент раздаётся взрыв, в кадре видно вспышку. Похоже, что депутат и военнослужащий остались целы. На каком направлении была сделана запись, не уточняется.

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Накануне ВСУ обстреляли Таганрог, атака обернулась трагедией — погибла 65-летняя местная жительница. Удар оборвал её жизнь утром, когда женщина находилась на работе и занималась уборкой разрушенного здания.

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Юрий Лысенко
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