Зеленский назвал 13 января непростым днём из-за мощных ударов Армии России

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о серьёзных повреждениях энергосистемы после массированного удара российских войск. По его словам, 13 января был непростым днём.

Экс-комик добавил, что удары наносились баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными дронами. По данным украинского Минэнерго, в результате повреждены объекты инфраструктуры, отключения электроэнергии затронули Киев, а также Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Черниговскую области.

В регионах введены графики почасовых отключений. В Министерстве обороны России ранее заявили, что ВС РФ наносят высокоточные удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.

Напомним, в ночь на 13 января объекты энергетической инфраструктуры на Украине подверглись массированной атаке. Было применено порядка 300 ударных дронов, 18 баллистических и 7 крылатых ракет. Атаки затронули Днепропетровскую, Житомирскую, Запорожскую, Киевскую, Одесскую, Сумскую и Харьковскую области.