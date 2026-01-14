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Опубликовано 14 января, 13:40

Зеленский назвал 13 января непростым днём из-за мощных ударов Армии России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о серьёзных повреждениях энергосистемы после массированного удара российских войск. По его словам, 13 января был непростым днём.

Экс-комик добавил, что удары наносились баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными дронами. По данным украинского Минэнерго, в результате повреждены объекты инфраструктуры, отключения электроэнергии затронули Киев, а также Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Черниговскую области.

В регионах введены графики почасовых отключений. В Министерстве обороны России ранее заявили, что ВС РФ наносят высокоточные удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.

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Напомним, в ночь на 13 января объекты энергетической инфраструктуры на Украине подверглись массированной атаке. Было применено порядка 300 ударных дронов, 18 баллистических и 7 крылатых ракет. Атаки затронули Днепропетровскую, Житомирскую, Запорожскую, Киевскую, Одесскую, Сумскую и Харьковскую области.

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Анастасия Никонорова
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