Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 января, 11:55

В Госдуме предложили платить учителям не менее 200% от средней зарплаты

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Повысить зарплату учителей как минимум до 200% от средней по региону предлагают в Госдуме. С такой инициативой к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко обратились депутаты фракции «Справедливая Россия».

Парламентарии предлагают установить оплату труда учителей не ниже 200% средней заработной платы по субъекту Российской Федерации в расчёте на одну ставку. Также предлагается закрепить в законе, что оклад составляет не менее 70% заработка, а стимулирующие выплаты сделать дополнительными и прозрачными.

Ещё одно предложение — внедрение единой системы оплаты труда педагогов, чтобы исключить межрегиональные перекосы.

Зарплата минимум 57 тысяч и жильё за 1%: В Госдуме рассказали о поддержке учителей в 2026 году
Зарплата минимум 57 тысяч и жильё за 1%: В Госдуме рассказали о поддержке учителей в 2026 году

А ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести административную ответственность за оскорбление учителей. По его мнению, эта мера нужна для защиты педагогов и профилактики конфликтов в школах.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Сергей Миронов
  • Госдума
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar