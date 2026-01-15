В Госдуме предложили платить учителям не менее 200% от средней зарплаты
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Повысить зарплату учителей как минимум до 200% от средней по региону предлагают в Госдуме. С такой инициативой к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко обратились депутаты фракции «Справедливая Россия».
Парламентарии предлагают установить оплату труда учителей не ниже 200% средней заработной платы по субъекту Российской Федерации в расчёте на одну ставку. Также предлагается закрепить в законе, что оклад составляет не менее 70% заработка, а стимулирующие выплаты сделать дополнительными и прозрачными.
Ещё одно предложение — внедрение единой системы оплаты труда педагогов, чтобы исключить межрегиональные перекосы.
А ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести административную ответственность за оскорбление учителей. По его мнению, эта мера нужна для защиты педагогов и профилактики конфликтов в школах.
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