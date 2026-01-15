В Госдуме предложили платить учителям не менее 200% от средней зарплаты

Повысить зарплату учителей как минимум до 200% от средней по региону предлагают в Госдуме. С такой инициативой к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко обратились депутаты фракции «Справедливая Россия».

Парламентарии предлагают установить оплату труда учителей не ниже 200% средней заработной платы по субъекту Российской Федерации в расчёте на одну ставку. Также предлагается закрепить в законе, что оклад составляет не менее 70% заработка, а стимулирующие выплаты сделать дополнительными и прозрачными.

Ещё одно предложение — внедрение единой системы оплаты труда педагогов, чтобы исключить межрегиональные перекосы.

А ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести административную ответственность за оскорбление учителей. По его мнению, эта мера нужна для защиты педагогов и профилактики конфликтов в школах.