СК завершил расследование по делу о сбитом Ил-76 с украинскими военнопленными

СК РФ завершил расследование в отношении командира 138-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана*. Его заочно обвиняют в совершении теракта. По версии следствия, именно он приказал сбить над Белгородской областью самолёт Ил-76М с 65 украинскими военными на борту.

В пресс-службе ведомства сказали: «Установлено, что в 2024 году он отдал незаконный приказ сбить самолет Ил-76М ВКС России, на борту которого находились 65 украинских военнослужащих, задержанных за противодействие проведению СВО». Для удара, как добавили в СК, использовали американский комплекс ПВО Patriot, что подтверждено экспертизами.

Это уже третий приговор Дзяману*. Ранее его заочно осудили к пожизненному сроку за другие атаки на российскую авиацию. Первый приговор — за сбитый в феврале 2024 года над Кубанью самолёт, где погибли 10 человек. Второй — за крушение в мае 2023 года в Брянской области двух вертолётов Ми-8, бомбардировщика Су-34 и истребителя Су-35, где погибли 9 членов экипажей. Командир объявлен в международный розыск.

Напомним, Ил-76 был сбит 24 января 2024 года. На его борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, трое российских офицеров сопровождения и шесть членов экипажа. Все они погибли. Факт гибели подтвержден ДНК-экспертизами. В начале декабря 2024 года Россия передала Украине останки погибших военнопленных.