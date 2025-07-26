ВСУ случайно выдали доказательство, что сбитый ими под Белгородом Ил-76 вёз украинских пленных

На Украине признали, что на борту сбитого в январе 2024 года российского самолёта Ил-76 были украинские военнопленные, которых Москва отправила на обмен. В соцсети 24-я отдельная механизированная бригада ВСУ имени короля Данила рассказала, что прошли похороны сослуживцев с того рейса. В частности во Львове похоронены 12 украинских солдат.