ВСУ случайно выдали доказательство, что сбитый ими под Белгородом Ил-76 вёз украинских пленных
ВСУ признали наличие украинских пленных на сбитом ими под Белгородом Ил-76
Сбитый Ил-76. Обложка © Telegram / Следком
На Украине признали, что на борту сбитого в январе 2024 года российского самолёта Ил-76 были украинские военнопленные, которых Москва отправила на обмен. В соцсети 24-я отдельная механизированная бригада ВСУ имени короля Данила рассказала, что прошли похороны сослуживцев с того рейса. В частности во Львове похоронены 12 украинских солдат.
«Общая молитва и прощание с нашими собратьями, погибшими в плену при крушении российского самолёта Ил-76 24 января 2024 года. <…> Их тела удалось вернуть только сейчас. Сегодня мы провели их в последний путь», — говорится в тексте.
Напомним, что самолёт Ил-76 был сбит под Белгородом 24 января 2024 года. Погибли 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, три человека из сопровождения и шестеро членов экипажа. При этом целью атаки ВСУ были главные переговорщики от России — депутат Госдумы Шамсаил Саралиев и генерал Сергей Егоров. Они должны были находиться на борту, но в последний момент их поездка сорвалась. Ил-76 был атакован ВСУ из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Суд Москвы заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана*. Именно он отдал приказ об ударе по самолёту. Украинская сторона долгое время отказывалась признавать нанесённый удар и тот факт, что своей же ракетой убили солдат ВСУ.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов.