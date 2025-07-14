В Москве заочно арестован Дзяман*, приказавший сбить Ил-76 с пленными ВСУ

Хамовнический суд Москвы санкционировал заочный арест командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Николая Дзямана*. Он обвиняется в том, что отдал приказ о поражении самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными в 2024 году. Об этом стало известно из судебных документов.

«Удовлетворить ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дзямана Николая Ивановича*, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), сроком на 2 месяца», — говорится в материалах дела.

Срок заключения под стражу будет исчисляться с момента передачи Дзямана* правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.

Ранее следственный комитет России установил личность командира, отдавшего приказ о нанесении удара по самолёту Ил-76. По данным следствия, самолёт был сбит ракетой, выпущенной из американского комплекса Patriot, находящегося на вооружении бригады ВСУ. Действия военнослужащих были обусловлены преступным приказом Дзямана*, согласованным с высшим руководством. В отношении командира бригады заочно возбуждено уголовное дело по статье об организации теракта, он объявлен в международный розыск.