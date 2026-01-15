«Искандеры» ударили по Николаеву, над городом поднимается столб дыма

В Николаеве сегодня утром прогремела серия мощных взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Точные цели удара официально не раскрываются, однако под огнём могли оказаться объекты военной и логистической инфраструктуры.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что, по предварительной информации, по городу были применены ракеты «Искандер». После этого в разных районах началась активность мобильных расчётов ПВО, которые, по его словам, имитировали отражение атак беспилотников. Он отметил, что стрельба была слышна от Широкой Балки до Кульбакино и в сторону Октябрьского.

Воздушную тревогу в Николаеве объявили в 10:12. Спустя примерно десять минут местные власти предупредили о приближении ещё одной ракеты. Сами взрывы произошли около 10:52.

Местные Telegram-каналы опубликовали видео с высоким столбом дыма, поднявшимся над городом после удара. Областная администрация позже подтвердила прилёт ракет в пригородной зоне Николаева, не уточнив характер повреждений и возможные последствия.

Ранее Life.ru сообщал, что украинский Николаев оказался полностью обесточен. Отключение электроэнергии затронуло южные районы страны и произошло вскоре после сообщений о серии ударов. Власти города заявили о развертывании так называемых «пунктов несокрушимости». На этих площадках жители могут подзарядить мобильные устройства, согреться и получить базовую помощь в условиях отсутствия электричества.