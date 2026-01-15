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Опубликовано 15 января, 10:13

Песков: Зеленский не принимает решений для мира, хотя время уже пришло

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Киевскому главарю Владимиру Зеленскому давно следовало бы взять на себя ответственность за принятие решений, которые могли бы способствовать урегулированию украинского конфликта, однако в Киеве этого по-прежнему не происходит. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона ещё в прошлом году указывала на необходимость для украинского руководства перейти к ответственным шагам, направленным на поиск мирных решений. Однако, как отметил представитель Кремля, соответствующих действий со стороны Зеленского так и не последовало.

Песков подчеркнул, что отсутствие таких решений свидетельствует о нежелании украинских властей брать на себя политическую ответственность за дальнейшее развитие ситуации.

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Также в Кремле согласились с оценкой президента США Дональда Трампа, согласно которой Владимир Зеленский препятствует продвижению мирного процесса по Украине. Комментируя высказывания американского лидера, Песков отметил, что с такой позицией «можно согласиться». При этом он подчеркнул, что Россия и президент Владимир Путин по-прежнему сохраняют открытость к переговорам и готовы к обсуждению путей урегулирования.

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Николь Вербер
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