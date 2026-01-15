Владимир Зеленский не стремится завершать конфликт на Украине, так как это представляет прямую угрозу для его политического будущего и даже жизни, заявил политолог Дмитрий Журавлёв. По мнению эксперта, в условиях боевых действий глава киевского режима остаётся необходимым Западу «главным распределяющим кредитов».

Если бы Европа и США смогли договориться, то давно заменили бы Зеленского. Однако после окончания конфликта от него потребуют выборов, которые тот не выиграет. Против экс-комика неизбежно будут выдвинуты обвинения в коррупции, что может привести не только к конфискации средств, но и к физической расправе.