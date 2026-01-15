Окончание конфликта на Украине угрожает жизни Зеленского, заявил политолог
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Владимир Зеленский не стремится завершать конфликт на Украине, так как это представляет прямую угрозу для его политического будущего и даже жизни, заявил политолог Дмитрий Журавлёв. По мнению эксперта, в условиях боевых действий глава киевского режима остаётся необходимым Западу «главным распределяющим кредитов».
Если бы Европа и США смогли договориться, то давно заменили бы Зеленского. Однако после окончания конфликта от него потребуют выборов, которые тот не выиграет. Против экс-комика неизбежно будут выдвинуты обвинения в коррупции, что может привести не только к конфискации средств, но и к физической расправе.
«Поэтому война для него равносильна жизни», — подчеркнул эксперт беседе с «Лентой.ру».
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в затягивании заключения сделки по Украине. Кремль поддержал позицию Трампа о роли Зеленского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский не принимает решений для мира, хотя время уже пришло.
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