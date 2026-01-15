Подводные хищники: Десантам ВСУ на Днепре прочат конец из-за «‎невиданного» русского оружия

Польские аналитики считают, что новая тактика российских войск с применением безэкипажных катеров может создать серьёзные проблемы для украинской армии на южном направлении. Как пишет издание Interia, минирование акватории Днепра с помощью дронов «Сириус-82» способно существенно затруднить десантные операции ВСУ.

«Минирование Днепра может существенно затруднить действия украинских войск, которые пытаются осуществлять десантные операции», — отмечается в материале.

В материале уточняется, ссылаясь на украинские источники, что подобных беспилотных катеров в рядах ВСУ ранее не встречали. Ранее Минобороны РФ уже сообщало об успешном применении «Сириуса-82» в дельте Днепра в Херсонской области, отмечая высокую эффективность этой техники.

А ранее Юрий Кнутов раскрыл вероятные тактические манёвры России в зоне СВО в начале 2026-го. По оценке аналитика, в начале следующего года ожидается передислокация войск. Главным стратегическим направлением станет взятие под контроль Славянско-Краматорской агломерации на территории ДНР. Одновременно с этим, как полагает эксперт, продолжится наступление в запорожском направлении по левобережью Днепра, а также усилятся действия на подступах к Сумской области.