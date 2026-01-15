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Опубликовано 15 января, 20:26

Глава управы Белгорода Везенцев погиб в зоне проведения СВО

Алексей Везенцев. Обложка © Telegram / ДЕМИДОВ

Алексей Везенцев. Обложка © Telegram / ДЕМИДОВ

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о гибели в зоне специальной военной операции главы одной из городских управ. Соответствующее сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале.

Погибшим оказался руководитель управы № 10 департамента по развитию городских территорий Алексей Везенцев. По словам градоначальника, полгода назад он подписал контракт с Минобороны и отправился на передовую.

«Он ушёл так же, как и работал — без лишних слов, по зову долга», — отметил Демидов.

Везенцев возглавлял управу с 2021 года и активно участвовал в восстановлении Белгорода после ударов ВСУ. Демидов выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

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Артём Гапоненко
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