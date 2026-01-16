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Опубликовано 16 января, 07:14

В Госдуме призвали не беспокоиться о блокировке Telegram в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel105

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel105

Россиянам не следует беспокоиться из-за возможной блокировки Telegram, этого, вероятнее всего, не произойдёт. Такое мнение высказал зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Как парламентарий рассказал в беседе с ТАСС, мессенджер достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией.

«Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», — отметил Свинцов.

Роскомнадзор дал исчерпывающий ответ на вопрос о судьбе ограничений WhatsApp
Роскомнадзор дал исчерпывающий ответ на вопрос о судьбе ограничений WhatsApp

Ранее Свинцов предположил, что мессенджер WhatsApp могут полностью заблокировать в России в 2026 году. По его мнению, Роскомнадзор до конца года примет меры для полного отключения сервиса. Депутат напомнил, что WhatsApp принадлежит компании Meta*, признанной в РФ экстремистской. На его взгляд, в предвыборный период такие жёсткие шаги выглядят оправданными.

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* Корпорация признана в РФ экстремистской.

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Лия Мурадьян
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