Свинцов допустил окончательную блокировку WhatsApp в России в 2026 году

В Госдуме считают, что мессенджер WhatsApp может быть окончательно заблокирован в России в 2026 году. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его словам, до конца года Роскомнадзор может принять комплекс мер, направленных на полную блокировку сервиса. Свинцов отметил, что WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, и в этом контексте жесткие меры, особенно в предвыборный период, выглядят обоснованными.

Депутат подчеркнул, что решение о возможной блокировке напрямую связано с вопросами информационной безопасности и контроля цифровых платформ в год выборов.

Life.ru уже рассказывал, что мошенники активно используют тему возможных ограничений WhatsApp для обмана пользователей. Злоумышленники рассылают ложные уведомления о блокировке аккаунтов, требуя срочной верификации, установки «обновлений» или переноса данных. Целью таких схем является кража учётных записей, получение доступа к личной переписке и контактам, а также прямой финансовый ущерб.