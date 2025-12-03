Плёнки Миндича
3 декабря, 15:30

«Китай не переживает — и мы не должны»: Лебедев призвал «душить» WhatsApp

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что работу WhatsApp в России нужно серьёзно ограничить, поскольку корпорация Meta* отказывается соблюдать требования российских законов и игнорирует диалог с властями. Он напомнил, что месснджер давно заблокирован в Китае, и местные жители спокойно обходятся без него.

«[Китайцы] вообще не переживают на эту тему. Точно так же и нам не надо переживать на эту тему», — сказал Лебедев в выпуске новостного обзора.

Ранее Артемий Лебедев выступил за разрешение спать сотрудникам во время рабочего дня, но при одном условии — результат работы должен быть качественным. Блогер утверждает, что важно не количество затраченного времени, а полученный результат.

*корпорация Meta признана в РФ экстремистской.

