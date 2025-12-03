Лебедев: Дизайнерам и блогерам высшее образование не нужно

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев заявил, что дизайнерам и блогерам диплом о высшем образовании не нужен. Он высказал эту мысль в свежем выпуске программы «Ответошная», который был опубликован в видеосервисе социальной сети «ВКонтакте».

По словам блогера, вузовская система подготовки для ряда деятелей творческого профиля не имеет никакой ценности. Он считает, что упомянутым специалистам следует фокусироваться на альтернативных методах оттачивания своего мастерства.

«Люди типа меня — дизайнеры — или люди, которые что-то пишут, блогеры, или там жопой трясут — высшее образование здесь не нужно, здесь нужно что-то другое», — отметил он.

В то же время он акцентировал, что для других сфер деятельность университетов по-прежнему критически важна. Дизайнер отнёс к таким профессиям медиков, архитекторов и инженеров-конструкторов, подчеркнув необходимость для них прохождения фундаментального академического курса и жёсткого профессионального отбора.

Ранее Артемий Лебедев уже выдвигал разлагающие мораль в обществе инициативы. Он разрешил россиянам спать во время рабочего дня. Дизайнер заявил, что продолжительность сна в течение дня не должна влиять на процесс при условии качественного и своевременного выполнения всех договорённостей. По его мнению, работодатель должен оценивать лишь результат.