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Регион
Опубликовано 16 января, 07:31
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Сенатор-русофоб Грэм* сделал неожиданное заявление о российских военных

Сенатор Грэм* заявил, что Украина не сможет заставить российских солдат уйти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российских солдат невозможно полностью вывести с освобождённых территорий Украины в ближайшее время. Об этом в соцсети Х заявил сенатор Линдси Грэм*.

«Каждого российского солдата не удастся выставить с территории Украины в ближайшее время», — написал он.

Политик добавил, что когда речь идёт о территориальных обменах, он придерживается реалистичного подхода. Цель США — заключить соглашение, которое сможет предотвратить будущие конфликты, чего не удалось сделать предыдущим администрациям, в том числе президентам Бараку Обаме и Джо Байдену. Грэм* добавил, что любое соглашение по Украине должно быть официально одобрено Конгрессом США, что гарантирует юридическую силу и контроль над его выполнением.

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Ранее сообщалось, что за первые две недели января под контроль российских войск перешли восемь населённых пунктов. В частности, ВС РФ достигли значительного прогресса в Запорожской области, где действуют группировки «Днепр» и «Восток».

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*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Милена Скрипальщикова
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