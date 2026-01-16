Российских солдат невозможно полностью вывести с освобождённых территорий Украины в ближайшее время. Об этом в соцсети Х заявил сенатор Линдси Грэм*.

«Каждого российского солдата не удастся выставить с территории Украины в ближайшее время», — написал он.

Политик добавил, что когда речь идёт о территориальных обменах, он придерживается реалистичного подхода. Цель США — заключить соглашение, которое сможет предотвратить будущие конфликты, чего не удалось сделать предыдущим администрациям, в том числе президентам Бараку Обаме и Джо Байдену. Грэм* добавил, что любое соглашение по Украине должно быть официально одобрено Конгрессом США, что гарантирует юридическую силу и контроль над его выполнением.

Ранее сообщалось, что за первые две недели января под контроль российских войск перешли восемь населённых пунктов. В частности, ВС РФ достигли значительного прогресса в Запорожской области, где действуют группировки «Днепр» и «Восток».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.