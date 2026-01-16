Профессор раскрыл, почему Мачадо подарила Трампу свою медаль Нобелевской премии мира

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, передавшая хозяину Белого дома Дональду Трампу медаль Нобелевской премии мира, преследует одну цель — занять пост президента Венесуэлы. Такое мнение в интервью «Газете.ru» высказал Лазарь Хейфец, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН.

По его словам, Мачадо десятилетиями готовится к власти и сегодня является безусловным лидером оппозиции, но её действия вызывают всё больше вопросов. Особенно тревожным для эксперта показалось то, что на встрече с Трампом Мачадо фактически одобрила идею силового похищения действующего президента Николаса Мадуро американскими военными.

«Тем самым она пытается проложить путь к своей победе на выборах», — считает Хейфец.

Однако такой подход может сыграть против неё: даже среди оппозиционно настроенных венесуэльцев мало кто поддержит иностранное военное вмешательство.

«Здесь возникает серьёзное противоречие между патриотизмом и неприятием режима Мадуро», — отметил учёный.

Напомним, ранее Мачадо заявила о своём намерении передать награду Дональду Трампу, отметив его решающее участие в задержании действующего главы Венесуэлы Николаса Мадуро. К развитию ситуации напрямую подключился и сам президент США: Трамп не только выразил согласие принять премию, но и объявил о предстоящих переговорах с Мачадо в Вашингтоне. Кроме того, он указал на возможность её вовлечения в будущее управление Венесуэлой — это заметный разворот в его позиции, учитывая недавние сомнения в её политическом весе из-за недостаточной внутренней поддержки.