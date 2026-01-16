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Регион
Опубликовано 16 января, 10:33

Нобелевский центр мира расстроил Трампа: он всё ещё не обладатель премии

Нобелевский центр мира: Титул лауреата премии нельзя передать другому

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marek Rybar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marek Rybar

Нобелевский центр мира разъяснил правила, согласно которым титул лауреата премии является неотчуждаемым. Соответствующее заявление организация распространила в социальной сети X.

«Медаль может сменить владельца, но титул лауреата Нобелевской премии мира — нет», — сказано в тексте.

В Нобелевском центре мира, ссылаясь на правила комитета, подчеркнули, что решение о присуждении премии является окончательным и не может быть пересмотрено. На официальном сайте организации также уточняется, что она является независимой и существует за счёт частных пожертвований и правительственных грантов.

Лауреат Нобелевской премии мира не явилась на вручение награды
Лауреат Нобелевской премии мира не явилась на вручение награды

Поводом для уточняющих комментариев стало обращение лауреата Нобелевской премии мира 2025 года Марии Корины Мачадо. Политик заявила о своём намерении передать награду Дональду Трампу, отметив его решающее участие в задержании действующего главы Венесуэлы Николаса Мадуро. К развитию ситуации напрямую подключился и сам президент США: Трамп не только выразил согласие принять премию, но и объявил о предстоящих переговорах с Мачадо в Вашингтоне. Кроме того, он указал на возможность её вовлечения в будущее управление Венесуэлой — это заметный разворот в его позиции, учитывая недавние сомнения в её политическом весе из-за недостаточной внутренней поддержки. 16 января передача состоялась.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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