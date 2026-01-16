Нобелевский центр мира расстроил Трампа: он всё ещё не обладатель премии

В Нобелевском центре мира, ссылаясь на правила комитета, подчеркнули, что решение о присуждении премии является окончательным и не может быть пересмотрено. На официальном сайте организации также уточняется, что она является независимой и существует за счёт частных пожертвований и правительственных грантов.

Поводом для уточняющих комментариев стало обращение лауреата Нобелевской премии мира 2025 года Марии Корины Мачадо. Политик заявила о своём намерении передать награду Дональду Трампу, отметив его решающее участие в задержании действующего главы Венесуэлы Николаса Мадуро. К развитию ситуации напрямую подключился и сам президент США: Трамп не только выразил согласие принять премию, но и объявил о предстоящих переговорах с Мачадо в Вашингтоне. Кроме того, он указал на возможность её вовлечения в будущее управление Венесуэлой — это заметный разворот в его позиции, учитывая недавние сомнения в её политическом весе из-за недостаточной внутренней поддержки. 16 января передача состоялась.