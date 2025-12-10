Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 16:00

Лауреат Нобелевской премии мира не явилась на вручение награды

Обложка © Gettyimages / Rune Hellestad

Обложка © Gettyimages / Rune Hellestad

Нобелевскую премию мира за 2025 год получила венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо, однако на церемонии в Норвегии награду вместо неё приняла её дочь. Трансляцию вручения вёл Нобелевский комитет, чей представитель вручил девушке диплом лауреата и золотую медаль с изображением Альфреда Нобеля.

Прежде секретарь комитета Кристиан Берг Харпвикен заявил, что сама Мачадо не сможет прибыть в страну для участия в церемонии. Позднее Норвежский Нобелевский институт уточнил, что политик всё же приедет в Осло, но не успеет к моменту официального вручения премии. В итоге её дочь выступила в качестве представителя лауреата на основном мероприятии.

Президент Венесуэлы Мадуро назвал ведьмой лауреата премии мира Мачадо
Президент Венесуэлы Мадуро назвал ведьмой лауреата премии мира Мачадо

Напомним, что Нобелевская премия мира за 2025 год была присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо за её последовательную борьбу за демократические свободы в стране. 57-летняя Мачадо, известная как один из главных политических оппонентов режима Николаса Мадуро, ранее занимала должность депутата Национальной ассамблеи Венесуэлы. Её политическая карьера включает также участие в президентских выборах 2012 года. Ранее Мария Корина Мачадо призвала к военному давлению для смещения Николаса Мадуро. С таким обращением она выступила, адресуя свои слова президенту США Дональду Трампу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • норвегия
  • Венесуэла
  • Нобелевская премия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar