Лауреат Нобелевской премии мира не явилась на вручение награды

Нобелевскую премию мира за 2025 год получила венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо, однако на церемонии в Норвегии награду вместо неё приняла её дочь. Трансляцию вручения вёл Нобелевский комитет, чей представитель вручил девушке диплом лауреата и золотую медаль с изображением Альфреда Нобеля.

Прежде секретарь комитета Кристиан Берг Харпвикен заявил, что сама Мачадо не сможет прибыть в страну для участия в церемонии. Позднее Норвежский Нобелевский институт уточнил, что политик всё же приедет в Осло, но не успеет к моменту официального вручения премии. В итоге её дочь выступила в качестве представителя лауреата на основном мероприятии.

Напомним, что Нобелевская премия мира за 2025 год была присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо за её последовательную борьбу за демократические свободы в стране. 57-летняя Мачадо, известная как один из главных политических оппонентов режима Николаса Мадуро, ранее занимала должность депутата Национальной ассамблеи Венесуэлы. Её политическая карьера включает также участие в президентских выборах 2012 года. Ранее Мария Корина Мачадо призвала к военному давлению для смещения Николаса Мадуро. С таким обращением она выступила, адресуя свои слова президенту США Дональду Трампу.