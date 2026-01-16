Российские войска приблизились к Краматорску и Славянску
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Российские войска активно наступают на Краматорском направлении, приближаясь к Краматорску и Славянску. Это наступление усиливает давление на ключевую агломерацию Донбасса, как отмечают военные источники и аналитические ресурсы.
По информации Telegram-канала «Два майора», российские войска активно продвигаются в Донбассе, сосредоточив усилия на окружении агломерации Константиновка — Славянск. Они продвигаются вдоль лесополос и дорог к Миньковке со стороны канала Северский Донец – Донбасс, а также ведут бои в районе Константиновки, Степановки и Берестка.
Наши бойцы также достигли Голубовки и Приволья, вытеснив ВСУ за канал Северский Донец – Донбасс на этом участке, сократив расстояние до Краматорска до 14 км. Южнее, российские войска уже форсировали канал, в том числе у Новомарково, и наносят удары по заблокированным украинским подразделениям в районе Приволья. Это наступление, вероятно, является частью стратегии по постепенному давлению на агломерацию, угрожая логистике ВСУ и вынуждая их к отступлению или расходованию резервов.
Ранее Life.ru сообщал, что в Харьковской области у Армии России наметились серьёзные успехи. Украинские боевики отступают и оставляют множество позиций, однако продвижение наших войск существенно затрудняется из-за мин.
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