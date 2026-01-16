Российские войска приблизились к Краматорску и Славянску

По информации Telegram-канала «Два майора», российские войска активно продвигаются в Донбассе, сосредоточив усилия на окружении агломерации Константиновка — Славянск. Они продвигаются вдоль лесополос и дорог к Миньковке со стороны канала Северский Донец – Донбасс, а также ведут бои в районе Константиновки, Степановки и Берестка.

Наши бойцы также достигли Голубовки и Приволья, вытеснив ВСУ за канал Северский Донец – Донбасс на этом участке, сократив расстояние до Краматорска до 14 км. Южнее, российские войска уже форсировали канал, в том числе у Новомарково, и наносят удары по заблокированным украинским подразделениям в районе Приволья. Это наступление, вероятно, является частью стратегии по постепенному давлению на агломерацию, угрожая логистике ВСУ и вынуждая их к отступлению или расходованию резервов.