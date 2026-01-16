В Госдуме намерены обратиться в МИД из-за иска США к РФ на $225 млрд по царским долгам

Депутат Госдумы Сергей Обухов заявил о намерении обратиться в МИД России в связи с иском американского фонда к РФ на 225 миллиардов долларов по долгам Российской империи. Парламентарий напомнил, что Россия не является правопреемницей империи, а все её долги были аннулированы СССР.

Иск подало в американский суд инвестиционное управление Noble Capital RSD, которое утверждает, что владеет облигациями 1916 года на сумму $25 млн. С учётом процентов и «золотой оговорки» фонд требует взыскать с России, Минфина, ЦБ и ФНБ гигантскую сумму в $225,8 млрд, предлагая выплатить её за счёт замороженных российских активов за рубежом. Суд обязал российскую сторону дать ответ до 29 января 2026 года.

В разговоре с RTVI Обухов назвал иск новой юридической «закорючкой» в условиях, когда международное право, по его мнению, сменилось «правом сильного». Он связал это с общей геополитической ситуацией, напомнив о событиях на Украине, в Сирии и Венесуэле. Депутат полагает, что подобные иски стали возможны, потому что Россия «пока не доказала, что бить нас и угрожать нам опасно».

Ранее Life.ru рассказывал, что российские бизнесмены, попавшие под санкции ЕС, подали против Евросоюза и его стран-членов иски на общую сумму не менее 53 миллиардов евро — что сравнимо с объёмом военной помощи ЕС Украине. Согласно докладу Европейской коалиции за торговое правосудие (ETJC), насчитывается 28 дел об инвестиционном арбитраже, и почти половина из них была подана в 2025 году. Для этого используется механизм ISDS, позволяющий инвесторам предъявлять претензии к правительствам в обход национальных судов, если их интересы, по их мнению, пострадали от политических решений. Такие дела рассматриваются арбитражными коллегиями, и их решения обычно являются окончательными.