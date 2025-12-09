Российские бизнесмены, оказавшиеся под санкциями Евросоюза, подали иски против ЕС и его членов на общую сумму не менее 53 миллиардов евро. Такие данные приводит Европейская коалиция за торговое правосудие (ETJC) в своём докладе.

Согласно публикации коалиции, насчитывается 28 дел об инвестиционном арбитраже, включая угрозы ареста активов. Эта сумма практически равна военной помощи ЕС Украине с 2022 года. Почти половина исков (13) была подана в 2025 году.

Российские предприниматели при возникновении споров с государствами прибегают к механизму ISDS (Investment-Related Suspension Documents). Эта система позволяет зарубежным инвесторам предъявлять претензии к правительствам, если считают, что их интересы пострадали из-за законодательных или политических решений. Изначально ISDS служил для защиты иностранных фирм от неправомерного изъятия собственности, а сейчас позволяет рассматривать споры в обход национальных и европейских судов. Как отмечает газета Le Soir, такие дела обычно рассматриваются коллегией из трёх арбитров (чаще всего юристов, специализирующихся на бизнесе) и не подлежат обжалованию.

Ранее Life.ru писал, что экономики стран ЕС в период с 2022 по 2025 год потеряли до 1,6 триллиона евро из-за антироссийских санкций. При этом российская экономика демонстрирует устойчивость и продолжает рост, тогда как односторонние ограничительные меры наносят ущерб в первую очередь их инициаторам.