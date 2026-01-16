США требуют с России долги царских времён: В Госдуме раскрыли настоящую цель скандального иска
Депутат Белик объяснил цель иска фонда из США к РФ по царским долгам 1916 года
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Иск американского инвестфонда Noble Capital к России по облигациям Российской империи — попытка придать юридический вид незаконному использованию замороженных активов РФ. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик в комментарии Life.ru.
Россия — государство – правопреемник СССР, а не Российской империи. Кроме того, в состав Российской империи входило множество стран, в числе которых Прибалтика, Финляндия, часть Польши. От них американский инвестфонд, судя по всему, требовать ничего не планирует. Данное требование абсолютно безосновательно, вполне вероятно, что это сделано для того, чтобы испытать, насколько получится манипулировать правовыми нормами в отношении нашей страны.
Белик считает, что подобные иски нужны Западу, чтобы «прощупать почву» и проверить, насколько можно манипулировать международными правовыми нормами в отношении России. При этом, подчеркнул депутат, США сами должны компенсировать ущерб, нанесённый России и Центробанку недружественными действиями. В Госдуме напомнили, что соответствующий указ о компенсации был подписан в 2024 году и Вашингтону стоило бы сначала разобраться с собственными обязательствами перед РФ.
Напомним, что американский фонд Noble Capital подал иск в федеральный суд США, потребовав $225 млрд с России, Минфина, ЦБ и ФНБ по облигациям Российской империи 1916 года, ссылаясь на долговые обязательства дореволюционного периода. В Госдуме заявили, что намерены обратиться в МИД. Также там напомнили, что Россия не является правопреемницей империи, а все её долги были аннулированы СССР.
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