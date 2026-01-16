США требуют с России долги царских времён: В Госдуме раскрыли настоящую цель скандального иска

Россия — государство – правопреемник СССР, а не Российской империи. Кроме того, в состав Российской империи входило множество стран, в числе которых Прибалтика, Финляндия, часть Польши. От них американский инвестфонд, судя по всему, требовать ничего не планирует. Данное требование абсолютно безосновательно, вполне вероятно, что это сделано для того, чтобы испытать, насколько получится манипулировать правовыми нормами в отношении нашей страны.

Белик считает, что подобные иски нужны Западу, чтобы «прощупать почву» и проверить, насколько можно манипулировать международными правовыми нормами в отношении России. При этом, подчеркнул депутат, США сами должны компенсировать ущерб, нанесённый России и Центробанку недружественными действиями. В Госдуме напомнили, что соответствующий указ о компенсации был подписан в 2024 году и Вашингтону стоило бы сначала разобраться с собственными обязательствами перед РФ.