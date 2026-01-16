Участник СВО из Санкт-Петербурга намерен добиваться признания своей супруги-украинки экстремисткой. Александр утверждает, что она призывала его сдаться в плен ВСУ и предприняла попытку тайной продажи их совместной квартиры в Северной столице, приобретённой на средства, полученные им в качестве военных выплат, сообщает Mash.

Боец СВО захотел признать жену-украинку экстремисткой из-за призыва сдаться в плен. Видео © Telegram / Mash

Жена военнослужащего — 49-летняя уроженка Ровенской области Украины — вышла замуж за него в 2022 году. После того как муж отправился добровольцем на фронт СВО, она призывала его сдаться в плен, чтобы получать выплаты, часть которых переводила родственникам на Украину. Женщина, имеющая двойное гражданство (российское и украинское), без ведома мужа также пыталась продать их общую квартиру.

После ранения Александра под Артёмовском (Бахмутом) и его возвращения, его супруга подала на развод. В результате раздела имущества военнослужащий получил три четверти квартиры, а его бывшая жена – оставшуюся часть. Мужчина намерен добиваться признания экс-супруги экстремисткой из-за её позиции по СВО, чтобы получить оставшуюся долю жилья.

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