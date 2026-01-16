Военкор Александр Коц рассказал о разнице между блэкаутом в Киеве и Белгороде: российские регионы заранее готовились к кризису, а украинская столица оказалась к нему не готова. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Там знали, что как только ударят первые морозы, хохол ударит по энергетике. А в Киеве думали, что пронесёт, что никто не заметит, что выделенные на покупку генераторов деньги разворуют. Типичный украинский авось», — указал он.

Красный Крест на Украине некорректно сравнил ситуацию в Киеве с Белгородом и Курском. Российские регионы заранее принимали меры, чтобы избежать энергетической катастрофы: трубы не лопаются, подъезды не текут, жители остаются с теплом и светом. В Киеве же подготовка отсутствовала, что привело к массовым перебоям в электроснабжении.

Ранее сообщалось, что в связи с блэкаутом предприниматели обязаны отключить гирлянды и световую рекламу для экономии энергии. В стране не осталось ни одной неповреждённой электростанции, а запасов топлива хватает лишь на 20 дней. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Киеве, Одесской области и прифронтовых регионах.