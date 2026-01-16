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Регион
Опубликовано 16 января, 10:53

«Типичный украинский авось»: Военкор объяснил разницу между блэкаутами в Киеве и Белгороде

Военкор Коц объяснил разницу между блэкаутами в Киеве и Белгороде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr_U

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr_U

Военкор Александр Коц рассказал о разнице между блэкаутом в Киеве и Белгороде: российские регионы заранее готовились к кризису, а украинская столица оказалась к нему не готова. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Там знали, что как только ударят первые морозы, хохол ударит по энергетике. А в Киеве думали, что пронесёт, что никто не заметит, что выделенные на покупку генераторов деньги разворуют. Типичный украинский авось», — указал он.

Красный Крест на Украине некорректно сравнил ситуацию в Киеве с Белгородом и Курском. Российские регионы заранее принимали меры, чтобы избежать энергетической катастрофы: трубы не лопаются, подъезды не текут, жители остаются с теплом и светом. В Киеве же подготовка отсутствовала, что привело к массовым перебоям в электроснабжении.

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Ранее сообщалось, что в связи с блэкаутом предприниматели обязаны отключить гирлянды и световую рекламу для экономии энергии. В стране не осталось ни одной неповреждённой электростанции, а запасов топлива хватает лишь на 20 дней. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Киеве, Одесской области и прифронтовых регионах.

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Милена Скрипальщикова
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