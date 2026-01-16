Запретить НАТО проводить учения в странах, граничащих с Россией, невозможно — но игнорировать их тоже нельзя. Такое мнение выразила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в интервью «Ленте.ру», комментируя сообщения, что британские морские пехотинцы на базе «Лагерь Викингов», расположенной в Норвегии, начали экстремальные учения на случай войны с РФ.

По её словам, альянс десятилетиями отрабатывает сценарии «агрессии со стороны России», хотя Москва не имеет никаких планов нападать на соседей.

«Я не сомневаюсь, что у НАТО всегда в таких учениях врагом была Россия — и 10, и 20 лет назад», — подчеркнула парламентарий.

Журова считает, что главная цель этих манёвров — не оборона, а оправдание бюджетных расходов. По её словам, страны НАТО тратят до 5% ВВП на альянс и должны объяснять своим гражданам цель расходования средств. Именно поэтому политики НАТО придумывают якобы угрозу, исходящую от РФ.

«Никто на них нападать не собирается, но защищаться они собираются», — добавила Журова.

А ранее Life.ru писал, что главы стран-членов НАТО готовятся к войне с Россией ради спасения собственных рейтингов. По словам специалиста, в альянсе действительно усилили учения и растят оборонные бюджеты, и делают это, в том числе из‑за провальных рейтингов лидеров: у президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера поддержка не дотягивает до 15%.