В Госдуме предложили решение проблемы нехватки «ангелов в белых халатах» в России

Численность среднего медицинского персонала в России упала до уровня начала 1960-х годов. Для решения проблемы первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов предложил сделать эти профессии привлекательными не только финансово, но и через позитивный пиар.

В интервью «Ридусу» депутат заявил, что квалифицированную медсестру нужно готовить два-три года, и для этого профессию необходимо сделать материально привлекательной. Он подчеркнул, что требуются не только увеличение зарплат, но и создание образа «ангела в белом халате», как это было раньше.

Таким образом, по мнению Тумусова, выход из кризиса лежит в комплексном подходе: повышении оплаты труда и изменении общественного восприятия этих важнейших для здравоохранения профессий.

Как недавно заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, медицинский персонал станет самой дефицитной категорией специалистов в России в ближайшие семь лет. Согласно долгосрочному прогнозу до 2032 года, наибольший спрос будет именно на медсестёр, фельдшеров и акушеров, которые уже сегодня сталкиваются с устойчивым кадровым голодом. По словам министра, этот дефицит в ближайшие годы лишь усилится.