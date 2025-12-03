Медсестёр назвали самыми востребованными специалистами в России в ближайшие 7 лет

Медицинский персонал станет самой дефицитной категорией специалистов в России в ближайшие семь лет. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, выступая на Всероссийском кадровом форуме.

По его словам, согласно долгосрочному прогнозу потребностей экономики до 2032 года, наибольший спрос будет формироваться на медсестёр, фельдшеров и акушеров. Именно эти профессии, отметил министр, уже сегодня сталкиваются с устойчивым кадровым голодом, который в ближайшие годы лишь усилится.

Помимо медицинской сферы, высокую востребованность сохранят специалисты рабочих профессий — электромеханики, автомеханики, механики, сварщики, слесари, операторы станков и промышленных установок. Котяков подчеркнул, что квалифицированные рабочие остаются одной из ключевых профессиональных групп, обеспечивающих стабильность промышленности и развитие экономики.