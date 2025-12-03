Плёнки Миндича
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 09:27

Медсестёр назвали самыми востребованными специалистами в России в ближайшие 7 лет

Котяков назвал медсестёр самыми востребованными специалистами в ближайшие 7 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Медицинский персонал станет самой дефицитной категорией специалистов в России в ближайшие семь лет. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, выступая на Всероссийском кадровом форуме.

По его словам, согласно долгосрочному прогнозу потребностей экономики до 2032 года, наибольший спрос будет формироваться на медсестёр, фельдшеров и акушеров. Именно эти профессии, отметил министр, уже сегодня сталкиваются с устойчивым кадровым голодом, который в ближайшие годы лишь усилится.

В России появилась вакансия Бабы-яги с зарплатой от 250 тысяч рублей в месяц
В России появилась вакансия Бабы-яги с зарплатой от 250 тысяч рублей в месяц

Помимо медицинской сферы, высокую востребованность сохранят специалисты рабочих профессий — электромеханики, автомеханики, механики, сварщики, слесари, операторы станков и промышленных установок. Котяков подчеркнул, что квалифицированные рабочие остаются одной из ключевых профессиональных групп, обеспечивающих стабильность промышленности и развитие экономики.

А ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что швеи и сварщики в длительной перспективе будут самыми востребованными рабочими профессиями.

Не курьерами и стоматологами едины: Кто в Москве получает 300+ тысяч и больше в 2025 году
Не курьерами и стоматологами едины: Кто в Москве получает 300+ тысяч и больше в 2025 году

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar