В России появилась вакансия Бабы-яги с зарплатой от 250 тысяч рублей в месяц

«Сочи Парк» ищет актёра на роль Бабы-яги. Сотрудник будет обязан контролировать работу Кощея Бессмертного и Лешего, пугать гостей во время фото, вести тематический телеграм-канал и исполнять другие задачи злобной сказочной старухи.

Для претендентов на должность требуется безупречное владение современным русским языком (уровень C2) и базовые знания древнерусского языка. Дополнительными преимуществами будут считаться: внешнее сходство с образом Бабы-яги без необходимости использования грима и костюма, опыт работы в детском театре, регистратуре или комендатуре общежития, а также развитые навыки выражения недовольства. Желательно умение ориентироваться в лесных условиях и глубокое знание русских народных сказок, особенно тех, где фигурирует данный персонаж.

Парк гарантирует официальное трудоустройство, предоставление жилья, дополнительный отпуск и поощрения в честь славянских праздников, а также зарплату от 250 тысяч рублей в месяц. Работа предполагает очное взаимодействие с гостями и участие в жизни парка по графику 2/2.

Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье выставили на продажу дом Бабы Яги за 125 миллионов рублей. За эти деньги покупатель получает двухэтажное деревянное строение из северной сосны, при строительстве которого использовались исключительно экологичные материалы.