«Белые ангелы» угрожали детям из-за отказа от эвакуации

Беженка из Ставков в ДНР, имя которой не раскрывается, рассказала о случаях запугивания со стороны украинской организации «Белые ангелы». По её словам, угрозы исходили не только от группы, но и от сопровождавших их сотрудников полиции. Об этом пишет РИА «Новости».

Беженка рассказала, что на момент событий ей было 17 лет. В доме находились мать, младшая сестра и брат. Волонтёры и полицейские пытались проникнуть через забор и требовали открыть дверь под угрозой применения оружия.

Ранее беженец рассказал, что мирных жителей насильно вывозили из домов в Красноармейске. По его словам, это происходило в городе при участии боевиков Вооружённых сил Украины и волонтёрской группы «Белые ангелы». Он отметил, что вывезенным заявляли о «спасении», после чего предлагали самостоятельно решать дальнейшую судьбу. По его словам, людям советовали искать работу или обращаться в военкомат.