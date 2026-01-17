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Опубликовано 17 января, 04:52

«Белые ангелы» угрожали детям из-за отказа от эвакуации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Беженка из Ставков в ДНР, имя которой не раскрывается, рассказала о случаях запугивания со стороны украинской организации «Белые ангелы». По её словам, угрозы исходили не только от группы, но и от сопровождавших их сотрудников полиции. Об этом пишет РИА «Новости».

Беженка рассказала, что на момент событий ей было 17 лет. В доме находились мать, младшая сестра и брат. Волонтёры и полицейские пытались проникнуть через забор и требовали открыть дверь под угрозой применения оружия.

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Ранее беженец рассказал, что мирных жителей насильно вывозили из домов в Красноармейске. По его словам, это происходило в городе при участии боевиков Вооружённых сил Украины и волонтёрской группы «Белые ангелы». Он отметил, что вывезенным заявляли о «спасении», после чего предлагали самостоятельно решать дальнейшую судьбу. По его словам, людям советовали искать работу или обращаться в военкомат.

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Тимур Хингеев
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