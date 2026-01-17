Бездомного украинца мобилизовали после того, как он принёс в территориальный центр комплектования (ТЦК) найденные патроны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Бездомный украинец Александр Панчук пояснил, что жил на улице и часто перебирал мусор. Он не смог покинуть территорию ТЦК — его направили на медицинскую комиссию. Несмотря на деформацию грудной клетки, мужчину признали годным к службе.

После этого мужчину вместе с другими мобилизованными отправили на Рубцовское направление в составе 66-й бригады. Позже его и сослуживца захватили российские военные.

«Бить нужно морду не нашим соседям, а нашим ТЦК», — заявил бездомный.

Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы Украины организовали склад боеприпасов в подвале церкви в посёлке Старый Салтов Харьковской области. Подобные действия прямо запрещены международным гуманитарным правом, которое не допускает использования культовых сооружений в военных целях. Такие поступки квалифицируются как серьёзное нарушение.