ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 января, 21:27

На Украине мобилизовали бомжа, когда он сдавал найденные патроны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Бездомного украинца мобилизовали после того, как он принёс в территориальный центр комплектования (ТЦК) найденные патроны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Бездомный украинец Александр Панчук пояснил, что жил на улице и часто перебирал мусор. Он не смог покинуть территорию ТЦК — его направили на медицинскую комиссию. Несмотря на деформацию грудной клетки, мужчину признали годным к службе.

После этого мужчину вместе с другими мобилизованными отправили на Рубцовское направление в составе 66-й бригады. Позже его и сослуживца захватили российские военные.

«Бить нужно морду не нашим соседям, а нашим ТЦК», — заявил бездомный.

ВСУ пытаются подставлять цели-муляжи под обстрелы российских войск в зоне СВО
ВСУ пытаются подставлять цели-муляжи под обстрелы российских войск в зоне СВО

Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы Украины организовали склад боеприпасов в подвале церкви в посёлке Старый Салтов Харьковской области. Подобные действия прямо запрещены международным гуманитарным правом, которое не допускает использования культовых сооружений в военных целях. Такие поступки квалифицируются как серьёзное нарушение.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar