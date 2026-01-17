Расчёты самоходных миномётов «Тюльпан» группировки «Запад» нанесли удар по Купянскому району Харьковской области. В результате уничтожены загубленный штаб и пункт временной дислокации боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Тем временем, бойцы 34-й гвардейской мотострелковой бригады, входящей в состав группировки «Север», поразили полевой склад боеприпасов Вооружённых сил Украины на территории Сумской области. Для выполнения задачи расчёт использовал буксируемую гаубицу «Мста-Б». Расчёт ведёт постоянную работу, ежедневно поражая несколько целей с закрытых огневых позиций. Наводчик артиллерии с позывным Мерин добавил, что в спектр задач входит не только уничтожение складов и статичных объектов, но и поражение техники, а также живой силы противника.