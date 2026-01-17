Вооружённые силы Украины перебрасывают резервы, включая спецподразделения Главного управления разведки, в Харьковскую область. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Противник перебрасывает резервы, в том числе спецподразделения ГУР», — говорится в сообщении.

Передислокация происходит на фоне острой нехватки личного состава и значительных потерь ВСУ, в том числе на Харьковском направлении. Ситуация осложняется тем, что украинские военные вынуждены усиливать оборону за счёт наиболее подготовленных подразделений.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ начали спешно оставлять позиции в Харьковской области под давлением российских войск. В районе Старицы российские подразделения продвинулись сразу на четырёх участках, суммарно на 450 метров.